Запах изо рта и разрушенная эмаль: у популярного препарата для похудения обнаружены опасные побочные эффекты

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Профессор Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал о побочных эффектах препарата "Оземпик", которые могут проявиться в полости рта.

По его словам, препарат на основе семаглутида может снижать выработку слюны. Это вызывает сухость во рту и неприятный запах. Причина — активное размножение бактерий. Названы Streptococcus mutans, Lactobacillus и Porphyromonas gingivalis.

Ещё одно последствие — рвота, которая бывает у части пациентов. Желудочная кислота при этом разрушает зубную эмаль. Это делает зубы уязвимыми.

Чтобы снизить риски, профессор рекомендует пить воду в течение дня и соблюдать гигиену полости рта.

Ранее сообщалось, что "Оземпик" может вызывать и более серьёзные осложнения — включая риск слепоты.

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