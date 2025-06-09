Запах изо рта и разрушенная эмаль: у популярного препарата для похудения обнаружены опасные побочные эффекты

Профессор Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал о побочных эффектах препарата "Оземпик", которые могут проявиться в полости рта.
По его словам, препарат на основе семаглутида может снижать выработку слюны. Это вызывает сухость во рту и неприятный запах. Причина — активное размножение бактерий. Названы Streptococcus mutans, Lactobacillus и Porphyromonas gingivalis.
Ещё одно последствие — рвота, которая бывает у части пациентов. Желудочная кислота при этом разрушает зубную эмаль. Это делает зубы уязвимыми.
Чтобы снизить риски, профессор рекомендует пить воду в течение дня и соблюдать гигиену полости рта.
Ранее сообщалось, что "Оземпик" может вызывать и более серьёзные осложнения — включая риск слепоты.
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