В готовой еде популярного магазина нашли кишечную палочку: врач предупредила о тяжёлых последствиях

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В готовой еде из магазинов "ВкусВилл" обнаружили кишечную палочку. Проверку провели в Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова РАН по запросу журналистов.

Опасные бактерии нашли в четырёх блюдах: бутерброде с тунцом, жареном картофеле с грибами, салате с мясом индейки и гранатовым соусом, а также в блинчиках с мясом. Производители — ООО "БК 24", "Формула 2005" и "Корс".

Диетолог Нурия Дианова предупредила: такие продукты могут вызывать серьёзные отравления с рвотой, температурой и диареей. Особенно опасны они для детей, беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Это не первый случай. Ранее в "ВкусВилле" продавались пельмени, после которых отравились дети. Тогда производителя оштрафовали всего на 20 тысяч рублей — меньше, чем семья потратила на лечение одного ребёнка.

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