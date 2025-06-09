В готовой еде популярного магазина нашли кишечную палочку: врач предупредила о тяжёлых последствиях

В готовой еде из магазинов "ВкусВилл" обнаружили кишечную палочку. Проверку провели в Федеральном научном центре пищевых систем имени Горбатова РАН по запросу журналистов.
Опасные бактерии нашли в четырёх блюдах: бутерброде с тунцом, жареном картофеле с грибами, салате с мясом индейки и гранатовым соусом, а также в блинчиках с мясом. Производители — ООО "БК 24", "Формула 2005" и "Корс".
Диетолог Нурия Дианова предупредила: такие продукты могут вызывать серьёзные отравления с рвотой, температурой и диареей. Особенно опасны они для детей, беременных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Это не первый случай. Ранее в "ВкусВилле" продавались пельмени, после которых отравились дети. Тогда производителя оштрафовали всего на 20 тысяч рублей — меньше, чем семья потратила на лечение одного ребёнка.
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