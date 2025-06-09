"Женский бунт — страшная сила": в России предрекли восстание на Украине

Публикация имён украинских военных, чьи тела Киев отказался забирать, может вызвать протест среди украинских женщин. Такое мнение высказал депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.
Он отметил: шанс на бунт матерей, жён и сестёр — пусть и небольшой, но есть. Узнав правду, они могут выступить против президента Зеленского. Иванов назвал такой протест "страшной силой".
Также он подчеркнул: публикация имён — это акт уважения к погибшим и их родным. Даже во время ожесточённых боёв, сказал депутат, нельзя терять человечность.
Ранее с аналогичными призывами выступали депутаты Артём Дмитрук и Михаил Шеремет, потребовавшие от Киева забрать тела своих солдат.
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