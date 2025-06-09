"Женский бунт — страшная сила": в России предрекли восстание на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Публикация имён украинских военных, чьи тела Киев отказался забирать, может вызвать протест среди украинских женщин. Такое мнение высказал депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.

Он отметил: шанс на бунт матерей, жён и сестёр — пусть и небольшой, но есть. Узнав правду, они могут выступить против президента Зеленского. Иванов назвал такой протест "страшной силой".

Также он подчеркнул: публикация имён — это акт уважения к погибшим и их родным. Даже во время ожесточённых боёв, сказал депутат, нельзя терять человечность.

Ранее с аналогичными призывами выступали депутаты Артём Дмитрук и Михаил Шеремет, потребовавшие от Киева забрать тела своих солдат.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.