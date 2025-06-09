Лира рухнула ниже 2 рублей: российская валюта побила исторический рекорд

Российский рубль установил исторический рекорд по отношению к турецкой лире. По данным торгов, курс опустился ниже двух рублей за одну лиру.
Ещё в пятницу вечером лира стоила 1,99 рубля, а 9 июня показатель обновился вновь. Это минимальное значение за всю историю наблюдений.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объясняет рост рубля жёсткой денежно-кредитной политикой и высокими ставками в России.
А вот турецкая лира, несмотря на ещё более высокие ставки, продолжает слабеть. В феврале доллар стоил 36 лир, в марте подскакивал до 41, сейчас — около 39. Причины — политическая нестабильность и слабый инвестиционный климат.
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