До конца лета — в пробках: Третье кольцо в Москве частично перекроют

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Москве частично ограничат движение по Третьему транспортному кольцу. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 12 июня до 31 августа на участке ТТК по Загородному шоссе — от владения 2А до строения 2 — будет закрыта одна полоса. Причина — ремонтные работы.

В Дептрансе напоминают: пропускная способность ТТК в ближайшие два года должна вырасти на 15–25%. А пока водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Ранее в Москве удалось снизить число ДТП на МКАД на 34%. Этого добились благодаря видеоаналитике, работе патрулей и ответственному поведению водителей.

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