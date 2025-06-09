Москва поставила ультиматум: без остановки НАТО конфликта с Западом не решить

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Без остановки расширения НАТО решить конфликт России с Западом невозможно. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, именно экспансия НАТО стала одной из главных причин нынешнего кризиса. Москва требует конкретных шагов со стороны США. Однако, как отметил дипломат, ни одной реальной инициативы от американцев пока не поступало.

Рябков подчеркнул: для возобновления полноценного диалога с Вашингтоном нужен прочный военно-политический фундамент. А пока он не создан, говорить о контроле над вооружениями или нормализации отношений рано.

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