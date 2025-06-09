Лишь 4% попали в школы: новые правила резко сократили приём детей мигрантов

Только 4% детей мигрантов попали в российские школы по новым правилам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что за два месяца подали почти 2 900 заявок. Но к экзамену допустили только 498 детей — это около 17%. А до школы добрались и вовсе 4% от всех заявившихся.

Новые нормы, по мнению Володина, уже показывают свою эффективность. Цель — повысить требования к знанию языка и интеграции. В школах считают: важно, чтобы дети могли учиться наравне с остальными и не отставали.

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