Больше никакого чая за компьютером: работодателям разрешили вводить неожиданный запрет

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пить чай на рабочем месте — теперь под вопросом.

Юрист Headhunter Ольга Владимирова заявила: работодатель имеет право ввести такой запрет в локальных документах. Главное условие — у сотрудника должен быть полноценный обеденный перерыв. Если его нет, запрет может быть признан неправомерным.

По Трудовому кодексу, работнику полагается перерыв от 30 минут до двух часов на отдых и питание. Если смена меньше четырёх часов — перерыв можно не давать. Но в этом случае работодатель обязан обеспечить условия для приёма пищи прямо во время работы.

Также для родителей с детьми до полутора лет действуют особые нормы — перерывы на кормление.

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