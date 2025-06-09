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Китайцы заполонили рынок: подержанные авто рушатся в цене — скидки до 28%

Правда ТВ

В Тюмени — резкий рост предложений китайских машин на вторичном рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис "Авито Авто".

С января по май таких автомобилей стало больше на 28%. Особенно активно продают Omoda — почти в шесть раз чаще, чем год назад. За ней — Chery Tiggo 4 Pro и Tank 300. Средняя цена снизилась: например, Omoda C5 сейчас стоит от 1,9 миллиона — на 12% дешевле, чем в прошлом году.

Эксперты говорят — это те машины, которые покупались три-четыре года назад, когда с рынка ушли европейские и японские бренды. Тогда альтернатив не было. Теперь спрос на вторичке падает, а машины теряют ликвидность.

Geely, Lifan, Haval — все просели в цене. А оформить подержанную машину в кредит стало сложнее: ставки выше 20%, и это тоже сдерживает покупателей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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