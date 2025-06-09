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Канцелярия исчезает: в России за год закрылись сотни магазинов — в чем причина

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Правда ТВ

В России стремительно сокращается число магазинов канцтоваров. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Яндекс Карты.

По данным на май 2025 года, их стало меньше на 5%. Закрылось более 630 точек. В целом по стране осталось 11,76 тысячи магазинов. Особенно заметное падение — в Омске и Ростове-на-Дону. Там — минус четверть от общего числа. В миллионниках — минус 12%.

Причина проста: растёт конкуренция со стороны маркетплейсов. Всё больше россиян покупают канцтовары онлайн. Магазины на улицах не выдерживают.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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