Дети могут вернуть деньги за лечение родителей: как работает новый налоговый вычет

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пенсионеры могут вернуть часть потраченных на лечение средств. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Чтобы получить вычет, нужен доход, с которого уплачивается налог — например, зарплата или сдача жилья в аренду. Пенсия не подходит — она не облагается НДФЛ.

С 2024 года максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 150 тысяч рублей. Это значит, что можно вернуть до 19 500. Для расходов до 2023 года — лимит меньше: 120 тысяч.

Если пенсионер не платит налог, но лечение оплачивает его ребенок — вычет можно оформить на него. Главное — чтобы договор и оплата были на имя ребенка.

Оформить всё можно онлайн через сайт ФНС. Для этого нужна только справка из клиники. Больше никаких чеков и договоров — процедура упрощена.

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