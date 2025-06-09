Дети могут вернуть деньги за лечение родителей: как работает новый налоговый вычет

Пенсионеры могут вернуть часть потраченных на лечение средств. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Чтобы получить вычет, нужен доход, с которого уплачивается налог — например, зарплата или сдача жилья в аренду. Пенсия не подходит — она не облагается НДФЛ.
С 2024 года максимальная сумма, с которой можно получить вычет — 150 тысяч рублей. Это значит, что можно вернуть до 19 500. Для расходов до 2023 года — лимит меньше: 120 тысяч.
Если пенсионер не платит налог, но лечение оплачивает его ребенок — вычет можно оформить на него. Главное — чтобы договор и оплата были на имя ребенка.
Оформить всё можно онлайн через сайт ФНС. Для этого нужна только справка из клиники. Больше никаких чеков и договоров — процедура упрощена.
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