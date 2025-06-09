ФСБ раскрыла охоту на российское оружие: масштабы попыток поражают даже спецслужбы

ФСБ России сообщает о беспрецедентном всплеске попыток иностранных разведок получить доступ к российскому вооружению.
Как заявили в ведомстве, за этим стоит скоординированная деятельность недружественных стран. Цель — поставка оружия киевскому режиму. Отмечается, что за операциями стоят зарубежные спецслужбы.
Под особым интересом — продукция российского оборонно-промышленного комплекса. В первую очередь — ракеты, авиация, суда и боеприпасы.
По данным ФСБ, масштабы таких операций только растут, а спектр интересующей техники постоянно расширяется.
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