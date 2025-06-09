Салат на солнце — и скорая уже в пути: летние продукты превращаются в опасность за 2 часа

Жара и пищевое отравление — опасное сочетание. Врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал Life. ru, как не попасть в больницу из-за еды.
Главное правило — не оставлять продукты вне холодильника. Особенно опасны мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца и салаты с майонезом. На солнце они портятся за пару часов.
Симптомы отравления: рвота, диарея, боль в животе, температура и озноб. Иногда признаки появляются уже через полчаса.
Если есть подозрение на отравление, нужно промыть желудок, принять сорбенты и не допустить обезвоживания. Давать воду или регидрон по глотку. При судорогах и потере сознания — срочно вызывать скорую.
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