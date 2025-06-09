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Земфира* уехала, но долги остались: ФНС требует сотни тысяч, а приставы караулят подвал

1:02
Правда ТВ

Певица Земфира*, уехавшая в Париж, оказалась в центре внимания российских приставов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ФНС выставила ей счёт на 733 тысячи рублей. Это долги по налогам. Кроме того, у артистки есть задолженность за капитальный ремонт — почти 3 тысячи рублей.

Несмотря на переезд, Земфира* по-прежнему зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере искусства. В Москве ей принадлежит помещение в подвале на 5-й Магистральной улице. Оно пустует. Жильцы говорят: давно никто не появляется. Именно по этому адресу приставы пытаются взыскать долг.

В 2023 году Земфира* переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на имя Ренаты Литвиновой. Но с Россией певицу по-прежнему связывают финансовые обязательства.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.
 
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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