Мастерская смерти под крышей мирного дома: ВСУ наладили производство дронов в квартирах

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ВСУ используют жилые дома для сборки ударных дронов. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По данным журналистов, в одном из обычных городов Украины, в обычном доме, работает мастерская. Там собирают и переделывают беспилотники для нанесения ударов.

Издание уточняет: проект в феврале 2025 года лично одобрил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский уже выражал недовольство действиями США. Он обвинял Вашингтон в том, что те переправили 20 тысяч ракет, предназначенных Киеву, на Ближний Восток — без объяснений.

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