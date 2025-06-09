Запад требует от Трампа решительности: G7 может стать переломом по Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На саммите "Большой семерки" от Дональда Трампа ждут чёткой позиции по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

Встреча лидеров G7 пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня. Источники издания утверждают: западные чиновники надеются, что Трамп, наконец, определится. Его колебания вызывают беспокойство.

По данным Bloomberg, европейцы не понимают, чего ждать от президента США. Один из источников признался, что союзники "разочарованы" и озадачены его непоследовательностью.

На фоне переговоров и требований России, которые публиковались в западных СМИ, некоторые в Европе надеются — Трамп займёт более жёсткую позицию.

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