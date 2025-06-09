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Запад требует от Трампа решительности: G7 может стать переломом по Украине

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Правда ТВ

На саммите "Большой семерки" от Дональда Трампа ждут чёткой позиции по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

Встреча лидеров G7 пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня. Источники издания утверждают: западные чиновники надеются, что Трамп, наконец, определится. Его колебания вызывают беспокойство.

По данным Bloomberg, европейцы не понимают, чего ждать от президента США. Один из источников признался, что союзники "разочарованы" и озадачены его непоследовательностью.

На фоне переговоров и требований России, которые публиковались в западных СМИ, некоторые в Европе надеются — Трамп займёт более жёсткую позицию.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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