Запад требует от Трампа решительности: G7 может стать переломом по Украине

На саммите "Большой семерки" от Дональда Трампа ждут чёткой позиции по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.
Встреча лидеров G7 пройдёт в Канаде с 15 по 17 июня. Источники издания утверждают: западные чиновники надеются, что Трамп, наконец, определится. Его колебания вызывают беспокойство.
По данным Bloomberg, европейцы не понимают, чего ждать от президента США. Один из источников признался, что союзники "разочарованы" и озадачены его непоследовательностью.
На фоне переговоров и требований России, которые публиковались в западных СМИ, некоторые в Европе надеются — Трамп займёт более жёсткую позицию.
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