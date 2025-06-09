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Штрафы за рев мотора подскочат до 30 тысяч: в Госдуме готовят громкое решение

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Правда ТВ

 Водителей шумных машин и мотоциклов в России ждут новые штрафы.

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, который увеличит наказание за превышение уровня шума на дорогах. Об этом рассказал ТАСС депутат Сергей Колунов. Сейчас штраф всего 500 рублей — его хотят поднять минимум в 10 раз.

По новому законопроекту сумма составит от 5 до 30 тысяч рублей — в зависимости от решения регионов.

Повод вернуться к закону — появление нового комплекса фиксации. Он называется «Эфир» и способен измерять уровень шума на улице. Сертификат на него выдали в январе. Система позволит выявлять чрезмерно громкие автомобили, мотоциклы и питбайки.

Первое чтение закон прошёл в 2023 году. Сейчас депутаты рассчитывают принять его окончательно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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