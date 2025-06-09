Старые камеры на дорогах больше не работают —власти придумали, как с нас собрать ещё больше штрафов

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Автомобильный союз России предлагает срочно заменить старые дорожные камеры. Их называют устаревшими и бесполезными.

Около 30% всех камер работают более шести лет. Они не видят ремней, телефонов в руках и нарушений на зебре. Только скорость и разметка. А этого мало.

Минфин поставил задачу — собрать 52 миллиарда рублей со штрафов. Но старые камеры не справятся.

Новые системы стоят дороже — от двух до пяти миллионов. Но зато фиксируют до 60 видов нарушений. Некоторые используют ИИ, распознают страховку и работают в обе стороны.

На замену камер предлагается ввести запрет на аренду устаревших комплексов и обязать регионы списывать старое оборудование. Но есть проблема: бюджеты не выдерживают такую нагрузку.

Эксперты говорят: просто перепрошить старые камеры не выйдет. Нужна полная замена — и техники, и программ.

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