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Курс доллара может рвануть к 93: новая ставка ЦБ подталкивает рубль к краю

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Правда ТВ

Центробанк России впервые за три года снизил ключевую ставку — с 21 до 20 процентов. Об этом сообщали на июньском заседании совета директоров.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает: на рубль это пока почти не повлияло. Однако если ЦБ продолжит смягчать политику и в июле опустит ставку до 19 процентов, курс доллара может вырасти до 93 рублей. Причина — спрос на валюту, если вложения в доллары станут выгоднее рублевых активов.

Пока в самом ЦБ уверяют: более резкое снижение ставки не рассматривается. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила — основная преграда этому шагу — высокая инфляция. На июньском заседании обсуждались только два сценария: оставить ставку или снизить её не ниже 20 процентов.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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