Пылающая ночь на западе Украины: ракеты, дроны и удар по базе с инструкторами

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ночью 9 июня по всей Украине звучали сирены. Россия нанесла новый массированный удар.

Атака началась ещё вечером воскресенья. Использовались ракеты "Искандер", "Кинжал", дроны "Герань". Сирены звучали по всей стране. Удары пришлись на Киев, Харьков и множество других городов.

Особое внимание — западу Украины. В Ровенской области ударили по аэродрому в Дубно. Там, по данным пророссийского подпольщика Сергея Лебедева, базировались самолёты с ракетами и проходили обучение украинские пилоты.

Также сообщалось о взрывах в Белой Церкви, Гостомеле, Каневе, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и других областях. Под удар, возможно, попал и остров Змеиный.

Утром 9 июня в Киеве вновь объявили воздушную тревогу. Есть информация о новой угрозе атаки "Кинжалом".

Это уже второй массированный удар за трое суток. 6 июня аналогичная атака затронула Киев, Житомир, Львов, Одессу и другие регионы. Тогда использовались и Ту-95МС с ракетами Х-101, и ракеты "Калибр".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.