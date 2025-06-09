Корь и коклюш вернулись: в России вспышки в десятках регионов — непривитые дети под угрозой

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Коммерсантъ пишет, что в России за 2024 год вспышки кори, коклюша и краснухи достигли рекордных значений. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, корью заболели более 22 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем год назад. Чаще всего болеют дети до года. Почти все — без прививок. Четверо малышей умерли от осложнений.

Краснуха, которая почти исчезла, снова появилась в 25 регионах. В 2024 году — 258 случаев. Опять же — в основном среди непривитых.

Коклюш подтвердили у 32 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, но всё равно в 4,5 раза выше нормы. Большинство заболевших — дети до 14 лет. Одиннадцать младенцев умерли.

Медики говорят: причина — падение коллективного иммунитета. Всё из-за отказов от прививок и замен на облегчённые вакцины. Инфекционисты напоминают: специфического лечения от кори нет. Только вакцина помогает предотвратить вспышки. Нужно, чтобы привито было не меньше 95% населения.

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