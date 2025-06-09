Днепропетровская область на грани — возможный поворот всей спецоперации уже начался

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Военные успехи России могут изменить ход конфликта.

Military Watch Magazine пишет, что Днепропетровская область — стратегически важный регион. Она граничит с Донецкой, Запорожской и Херсонской — областями, которые сейчас в основном контролирует Россия. Потеря Днепропетровской может стать поворотной для Украины.

Минобороны России сообщает: бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики. Наступление продолжается уже в районе Днепропетровской области.

Журнал отмечает: давление на украинскую оборону будет только расти.

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