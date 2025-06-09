Убийца из 90-х всплыл на передовой — кем стал "лесной маньяк" спустя 30 лет

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Telegram-канал SHOT сообщает, что "лесной маньяк" из Самарской области вступил в ВСУ.

Речь идёт о Дмитрии Ворошилове. В 90-х он убил как минимум 13 человек. Работал начальником службы безопасности туберкулёзной колонии. Убийства совершал в 1993, 1996 и 1997 годах. В 1999-м его задержали и приговорили к 15 годам.

На свободу Ворошилов вышел в 2012 году. Переехал в Луганскую область, откуда родом. В 2016 стал преподавателем в Лисичанске. А через шесть лет переехал в Днепропетровскую область.

Там, по данным SHOT, он и вступил в украинскую армию. Сейчас ему 58 лет.

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