Мэра Красноярска увезли силовики — в деле всплыли миллионы и неожиданные связи

В Красноярске — громкое задержание. Сотрудники силовых структур взяли мэра Владислава Логинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Причина — подозрение в получении взятки. Уточняется, что речь идёт о статье 290 Уголовного кодекса.
Логинов стал мэром Красноярска в сентябре 2022 года. До этого он пять лет работал заместителем мэра. А начинал свою карьеру в дорожной сфере — с 2002 года трудился в транспортных компаниях региона. Затем перешёл на муниципальную службу. Руководил департаментами, а также администрациями Свердловского и Советского районов города.
История только разворачивается. Следим за развитием событий.
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