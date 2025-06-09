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Мэра Красноярска увезли силовики — в деле всплыли миллионы и неожиданные связи

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Правда ТВ

В Красноярске — громкое задержание. Сотрудники силовых структур взяли мэра Владислава Логинова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причина — подозрение в получении взятки. Уточняется, что речь идёт о статье 290 Уголовного кодекса.

Логинов стал мэром Красноярска в сентябре 2022 года. До этого он пять лет работал заместителем мэра. А начинал свою карьеру в дорожной сфере — с 2002 года трудился в транспортных компаниях региона. Затем перешёл на муниципальную службу. Руководил департаментами, а также администрациями Свердловского и Советского районов города.

История только разворачивается. Следим за развитием событий.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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