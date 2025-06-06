Отдельные полки для своих: в Госдуме готовят закон о поддержке товаров из России и ЕАЭС

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В магазинах и на маркетплейсах России могут появиться специальные полки для товаров, произведённых в РФ и странах ЕАЭС. Об этом РИА Новости рассказал депутат Алексей Говырин.

Речь идёт о законопроекте, который вот-вот будет внесён в Госдуму. Суть инициативы — обязать ритейлеров физически выделять витрины или стеллажи с отечественной и союзной продукцией.

Идея обсуждается с 2023 года, но сейчас она близка к реализации. Изначально проект касался только косметики и бытовой химии, теперь охват шире. Главная цель — упростить потребителю выбор местного товара и дать производителям устойчивый канал сбыта.

Норма будет временной — на 1-2 года. Некоторые магазины уже тестируют модель добровольно. Однако есть и риски: логистика, подбор ассортимента и возможные жалобы на дискриминацию.

Если всё учтут, это может стать реальным шансом для производителей из регионов попасть на полки крупных сетей.

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