ВСУ стягивают силы к границе — возможна атака в праздничный день

ВСУ могут попытаться атаковать Белгородскую область в День России — 12 июня. Об этом сообщил военкор Александр Сладков в своём Telegram-канале.

По его словам, украинские войска наращивают силы в Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке новой атаки.

Сладков отмечает, что российская сторона предупреждена и готовится. Фактор внезапности, по его мнению, на этот раз отсутствует.

Напомним, 1 июня ВСУ уже атаковали несколько регионов России, включая Мурманскую и Иркутскую области. Впервые удары пришлись и на Сибирь. Тогда, по данным, дроны запускались прямо из фур.

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