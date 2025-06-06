"Это лишь прелюдия": в Госдуме прокомментировали удары по инфраструктуре Украины

Массированный ночной удар по критической инфраструктуре Украины — это ещё не ответ, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру".
По его словам, это было лишь "лёгкое поглаживание" и "прелюдия". Настоящий ответ, по его утверждению, ещё впереди — и будет таким, что "содрогнутся все".
Ночью 6 июня российские войска нанесли удары по объектам в Киеве, Чернигове, Житомире, Одесской, Львовской и других областях. Взрывы также зафиксированы в Черкассах и Ровенской области.
Колесник добавил, что решение о дальнейшем развитии событий остаётся за верховным главнокомандующим.
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