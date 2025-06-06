Преимущество за РФ: Западные СМИ фиксируют перелом на поле боя

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские войска имеют преимущество на поле боя в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Издание отмечает: именно Россия сегодня выбирает направления продвижения. Украина, несмотря на активное применение беспилотников, остаётся в обороне. Контрнаступление в ближайшее время маловероятно.

Преимущество ВС РФ, по данным Telegraph, связано с численностью и технологическим развитием — в том числе в области дронов.

Напомним, ранее Минобороны сообщало об освобождении ряда населённых пунктов в Курской области, включая Суджу, Гуево и Олешню. По официальным данным, украинские войска потеряли на этом направлении более 75 тысяч человек.

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