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Маск против Трампа: Госдума увидела в ссоре признак краха США

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Правда ТВ

Конфликт между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом — это не просто личная ссора. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, речь идёт о кризисе управления цифровой экономикой в США. Немкин отметил: власть не может контролировать бизнес, а бизнес — не хочет играть по политическим правилам.

На фоне скандала акции Tesla упали на 15%, SpaceX угрожает свернуть проекты, а Белый дом готовит "телефон примирения". Но последствия, как считает депутат, уже необратимы.

"Один пост в соцсетях — и миллиарды испаряются с рынка. Вот она, цифровая Америка", — написал Немкин в Telegram.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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