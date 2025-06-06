Volkswagen и Skoda теряют шансы: китайцы вытеснили легенды с рынка

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Skoda и Volkswagen вряд ли смогут вернуться на российский рынок в прежнем объеме. Такое мнение высказал директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов в беседе с «Российской газетой».

Он отметил: китайские бренды укрепились в стране. Они предлагают хорошее качество и конкурентные цены. И что важно — потребители к ним уже привыкли.

Иванов подчеркнул, что такие модели, как Haval H7, Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed RX, вытесняют популярные раньше Tiguan и Kodiaq.

По его словам, падение объёмов параллельного импорта Skoda и VW — главный индикатор того, что рынок уже повернулся к другим производителям.

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