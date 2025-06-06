Вакансий меньше, конкуренция выше: рынок труда в России резко замедлился

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Работодатели в России стали менее активно искать сотрудников. Об этом свидетельствуют данные hh. ru и SuperJob, пишут "Ведомости"

С января по апрель 2025 года количество вакансий сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметное падение в сфере управления персоналом, автобизнесе, логистике и агросекторе.

По мнению экспертов, это не кризис, а переход к более взвешенному подходу. Компании теперь в основном нанимают только на освободившиеся места, а не под новые проекты.

При этом соискатели стали проявлять больше активности. Рынок труда, как считают аналитики, сейчас выходит на точку равновесия.

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