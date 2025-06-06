Цены в три раза выше: сливочное масло и рыба стали продуктами роскоши

За последние 10 лет целый ряд продуктов питания в России существенно подорожал. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Сильнее всего выросла цена на сливочное масло — с 339 до 927 рублей за килограмм. Это почти в три раза. Яблоки подорожали с 68 до 160 рублей, а мороженая рыба — с 98 до 244.

Говядина теперь стоит 560 рублей за килограмм вместо 252. Курица — 221 против 117, а молоко — 78 рублей за литр, хотя десять лет назад было 42.

Ранее эксперты предупредили: если примут закон об обязательных ГОСТах, продукты могут подорожать ещё больше.

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