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С 1 июля квитанции взлетят: москвичей ждет рост коммуналки до 800 рублей

1:01
Правда ТВ

С 1 июля в Москве снова подорожают коммунальные услуги. Как рассказали в "Российской газете", вырастут тарифы на воду, отопление, свет, газ и вывоз мусора.

Жилищные услуги — содержание жилья и капремонт — останутся без изменений, их уже поднимали в январе.

В среднем рост по всем позициям составит около 15 процентов. Например, куб горячей воды будет стоить 312 рублей, а электроэнергия по обычному счётчику — 7,87 рубля за кВт·ч. Подорожают и тарифы по двух- и трёхтарифным схемам.

Для семьи из трёх человек, проживающей в двухкомнатной квартире, сумма в платёжке вырастет примерно на 800 рублей.

Льготы на оплату ЖКУ сохраняются. Около 3,5 миллиона москвичей уже их получают. Оформить субсидии можно онлайн на mos. ru.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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