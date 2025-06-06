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ВС РФ сменили тактику: теперь города берут без лобовых атак

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Правда ТВ

Российская армия больше не ставит задачу лобового штурма больших городов. Об этом заявил Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

Он отметил, что времена, когда бойцы шли в наступление на каждый населённый пункт, остались в прошлом. По словам Алаудинова, изменилась сама логика боевых действий — теперь вместо штурма применяется стратегия окружения и изоляции.

"Когда противник остаётся без снабжения и поддержки, он сам оставляет позиции", — отметил генерал.

Алаудинов подчеркнул: такая тактика снижает потери и позволяет вести СВО более эффективно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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