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Суд приструнил "Победу": ручную кладь придётся увеличить — и заметно

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Правда ТВ

Авиакомпания "Победа" обязана изменить правила провоза ручной клади. Такое решение принял Щербинский суд Москвы.

По информации РИА Новости, иск подала транспортная прокуратура. Надзорный орган посчитал, что старые размеры — 4 на 36 на 30 сантиметров — ущемляют права пассажиров.

Суд согласился: действующие нормы признаны незаконными. Теперь ручная кладь должна быть не меньше 36x30x27 см и весить минимум 5 килограммов. А пакеты из duty free — не меньше 24x32 см.

Решение вступит в силу после апелляционного срока. У сторон есть месяц, чтобы его оспорить.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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