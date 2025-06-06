Суд приструнил "Победу": ручную кладь придётся увеличить — и заметно

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Авиакомпания "Победа" обязана изменить правила провоза ручной клади. Такое решение принял Щербинский суд Москвы.

По информации РИА Новости, иск подала транспортная прокуратура. Надзорный орган посчитал, что старые размеры — 4 на 36 на 30 сантиметров — ущемляют права пассажиров.

Суд согласился: действующие нормы признаны незаконными. Теперь ручная кладь должна быть не меньше 36x30x27 см и весить минимум 5 килограммов. А пакеты из duty free — не меньше 24x32 см.

Решение вступит в силу после апелляционного срока. У сторон есть месяц, чтобы его оспорить.

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