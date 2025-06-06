Суд приструнил "Победу": ручную кладь придётся увеличить — и заметно

Авиакомпания "Победа" обязана изменить правила провоза ручной клади. Такое решение принял Щербинский суд Москвы.
По информации РИА Новости, иск подала транспортная прокуратура. Надзорный орган посчитал, что старые размеры — 4 на 36 на 30 сантиметров — ущемляют права пассажиров.
Суд согласился: действующие нормы признаны незаконными. Теперь ручная кладь должна быть не меньше 36x30x27 см и весить минимум 5 килограммов. А пакеты из duty free — не меньше 24x32 см.
Решение вступит в силу после апелляционного срока. У сторон есть месяц, чтобы его оспорить.
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