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Китайские авто заполонили Россию: отличить модели стало невозможно

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Правда ТВ

Российский авторынок оказался перегружен однотипными китайскими машинами. Об этом заявили представители отрасли.

Как сообщил директор продаж компании "Авилон" Илья Петров, после ухода западных брендов страну наводнили китайские марки и их суббренды. Однако внешне и технически они почти не различаются. Это путает покупателей и снижает доверие.

Добавляют проблем и жалобы на качество. Люди говорят о ржавчине, протечках, сбоях в двигателе и плохой зимней адаптации.

В результате продажи начали снижаться. За три месяца в России закрылись 213 автосалонов китайских брендов. До конца года рынок могут покинуть до 10 марок.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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