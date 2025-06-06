Китайские авто заполонили Россию: отличить модели стало невозможно

Российский авторынок оказался перегружен однотипными китайскими машинами. Об этом заявили представители отрасли.
Как сообщил директор продаж компании "Авилон" Илья Петров, после ухода западных брендов страну наводнили китайские марки и их суббренды. Однако внешне и технически они почти не различаются. Это путает покупателей и снижает доверие.
Добавляют проблем и жалобы на качество. Люди говорят о ржавчине, протечках, сбоях в двигателе и плохой зимней адаптации.
В результате продажи начали снижаться. За три месяца в России закрылись 213 автосалонов китайских брендов. До конца года рынок могут покинуть до 10 марок.
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