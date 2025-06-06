Маск обвинил Трампа в педофилии — публичная война разгорелась на всю Америку

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В США разгорается конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Всё началось с того, что миллиардер покинул пост главы Департамента госэффективности. Он поблагодарил президента — но вскоре резко раскритиковал его законопроект о бюджете.

Маск назвал проект "мерзостью" и обвинил Трампа в попытке разорить страну. Президент ответил, что бизнесмен просто лишился субсидий на электромобили — и "сошёл с ума".

Маск парировал, что ничего не знал о документе. И добавил: Трамп якобы фигурирует в деле Эпштейна, а файлы скрываются неслучайно.

Он также заявил, что помог Трампу на выборах, и теперь видит в ответ только "неблагодарность".

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