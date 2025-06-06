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Квантовые точки раскрыли тайну рака — в России сделали прорыв в диагностике

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Правда ТВ

В России разработали новый способ диагностики рака. Исследователи из Пензенского госуниверситета применили квантовые точки с уникальной структурой. Об этом сообщает Минобрнауки.

Квантовые точки — это крошечные кристаллы, которые светятся. Они реагируют на химическое окружение опухоли, особенно на аминокислоты.

Когда рядом с раковыми клетками — точки меняют длину волны свечения. Это позволяет "увидеть" опухоль по световому сигналу.

Технология может повысить точность диагностики и ускорить выявление онкозаболеваний.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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