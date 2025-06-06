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Куришь в подъезде — готовь 50 тысяч: россиян ждёт удар по кошельку

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Правда ТВ

 В Совете Федерации предложили увеличить штраф за курение в подъездах до 50 тысяч рублей.

С инициативой выступил сенатор Олег Голов. Он уже направил письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Сейчас штраф — от 500 до 1,5 тысяч рублей. Голов считает: такая сумма не пугает курильщиков. Люди продолжают дымить в подъездах, не думая об окружающих.

Сенатор уверен: только серьёзный штраф заставит задуматься. И проявить уважение к соседям.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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