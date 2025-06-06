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Трамп поставлен перед выбором: ударить по России санкциями или отвернуться от Украины

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Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп снова недоволен Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Atlantic. Причина — атаки ВСУ на российские военные аэродромы.

По данным источников издания, Трамп считает такие удары слишком рискованными. Он уверен — Украине лучше вернуться к переговорам, как это было в Стамбуле.

Сейчас перед Трампом два варианта. Либо усилить санкции против России, либо сократить помощь Украине. Решение пока не принято.

1 июня дроны атаковали аэродромы в пяти российских регионах. В Иркутской и Мурманской областях пострадала техника. Погибших нет.

4 июня Трамп обсудил случившееся с Владимиром Путиным. И заявил, что попросил президента России не отвечать на удары.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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