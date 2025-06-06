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Краснов возмутился отменой выплат семьям бойцов СВО — дело передано в край

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Правда ТВ

В Забайкалье вдовам бойцов СВО могут вернуть выплаты. С таким поручением выступил генпрокурор России Игорь Краснов.

Об этом сообщает ТАСС. Поводом стала жалоба вдовы, не получившей единовременную выплату после гибели мужа. Деньги по региональной программе перестали выплачивать в 2025 году.

Краснов назвал отмену помощи "формализмом и бездушием". Он поручил прокурору края срочно разобраться и проработать вопрос вместе с губернатором.

Глава надзорного ведомства потребовал также проверить, как в регионе соблюдаются права участников СВО и их семей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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