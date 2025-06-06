"Магнит" отказывается от гипермаркетов: зачем гигант розницы меняет курс

"Магнит" может продать свои гипермаркеты. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в розничной торговле.
По данным издания, покупкой интересуется крупная сеть "Лента". Официальных комментариев пока нет.
Сделка, если состоится, может изменить расстановку сил на рынке. "Магнит" сосредоточится на магазинах у дома и мини-форматах. А "Лента" укрепит свои позиции в сегменте гипермаркетов.
Сейчас стороны обсуждают детали. Неясно, речь идет о продаже всех гипермаркетов или только части.
Эксперты считают, что интерес к большим магазинам снижается. Всё больше людей выбирают доставку и близлежащие магазины.
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