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"Магнит" отказывается от гипермаркетов: зачем гигант розницы меняет курс

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Правда ТВ

"Магнит" может продать свои гипермаркеты. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в розничной торговле.

По данным издания, покупкой интересуется крупная сеть "Лента". Официальных комментариев пока нет.

Сделка, если состоится, может изменить расстановку сил на рынке. "Магнит" сосредоточится на магазинах у дома и мини-форматах. А "Лента" укрепит свои позиции в сегменте гипермаркетов.

Сейчас стороны обсуждают детали. Неясно, речь идет о продаже всех гипермаркетов или только части.

Эксперты считают, что интерес к большим магазинам снижается. Всё больше людей выбирают доставку и близлежащие магазины.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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