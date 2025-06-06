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Неожиданные изменения на карте России: три чеченских города меняют названия

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Правда ТВ

 Госдума рассматривает законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Об этом сообщает система обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет о населённых пунктах, которые недавно получили статус города. Их нынешние названия, как выяснилось, нарушают нормы русской орфографии.

В проекте сказано: Шелковскую хотят переименовать в Терек, Серноводское — в Серноводск, а Наурскую — в Невре.

Ранее активисты движения «Ветераны России» уже предлагали вернуть Волгограду имя Сталинград. И вот теперь — новые инициативы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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