Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кузов как фольга, мультимедиа в петле: владельцы Changan UNI-K жалеют о покупке

0:55
Правда ТВ

Российские владельцы Changan UNI-K всё чаще жалуются на серьёзные проблемы с этим китайским кроссовером. Об этом сообщил один из пользователей портала Drom.

Он назвал лакокрасочное покрытие автомобиля "позорно слабым" — царапины появляются даже от веток. Кузовной металл — тонкий и легко гнётся. Главный же минус — мультимедиа. По словам владельца, она зависает, выдаёт чёрный экран и уходит в вечную перезагрузку, особенно если установить сторонние приложения.

Также автор отзыва рассказал о браке шланга омывателя и неработающих сенсорах на дверных ручках. При этом заменить некоторые элементы, например светодиод, невозможно.

Ранее другой владелец Changan жаловался на проблемы с коробкой передач. Многие пользователи признаются: покупку автомобиля они уже жалеют.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.