Кузов как фольга, мультимедиа в петле: владельцы Changan UNI-K жалеют о покупке

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские владельцы Changan UNI-K всё чаще жалуются на серьёзные проблемы с этим китайским кроссовером. Об этом сообщил один из пользователей портала Drom.

Он назвал лакокрасочное покрытие автомобиля "позорно слабым" — царапины появляются даже от веток. Кузовной металл — тонкий и легко гнётся. Главный же минус — мультимедиа. По словам владельца, она зависает, выдаёт чёрный экран и уходит в вечную перезагрузку, особенно если установить сторонние приложения.

Также автор отзыва рассказал о браке шланга омывателя и неработающих сенсорах на дверных ручках. При этом заменить некоторые элементы, например светодиод, невозможно.

Ранее другой владелец Changan жаловался на проблемы с коробкой передач. Многие пользователи признаются: покупку автомобиля они уже жалеют.

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