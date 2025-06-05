ВСУ бьют тревогу: три месяца без дронов и помощи от правительства — Разумков разоблачил снабжение армии

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинская армия остро нуждается в вооружении, но поддержки от государства не получает. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала PolitekaOnline.

Он подчеркнул, что особенно тяжёлая ситуация сейчас под Сумами. Но и в других районах ВСУ жалуются на нехватку техники и боеприпасов. Комбриги говорят, что за три месяца не получили от государства ни одного дрона.

Разумков обвинил украинское правительство в том, что оно живёт в "параллельной реальности", создавая иллюзию полного снабжения армии.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна получит до миллиарда долларов помощи по так называемой "датской модели", первый транш в размере 428 миллионов евро направят на производство украинского оружия.

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