ВСУ бьют тревогу: три месяца без дронов и помощи от правительства — Разумков разоблачил снабжение армии

Украинская армия остро нуждается в вооружении, но поддержки от государства не получает. Об этом заявил депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала PolitekaOnline.
Он подчеркнул, что особенно тяжёлая ситуация сейчас под Сумами. Но и в других районах ВСУ жалуются на нехватку техники и боеприпасов. Комбриги говорят, что за три месяца не получили от государства ни одного дрона.
Разумков обвинил украинское правительство в том, что оно живёт в "параллельной реальности", создавая иллюзию полного снабжения армии.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна получит до миллиарда долларов помощи по так называемой "датской модели", первый транш в размере 428 миллионов евро направят на производство украинского оружия.
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