iPhone Xs и Xr останутся без обновления: iOS 26 их обходит стороной

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые устройства Apple не получат обновление до iOS 26. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По их данным, поддержка прекратится для iPhone Xs, Xs Max и Xr — все они вышли в 2018 году. Это означает, что смартфоны продержались шесть лет без обновлений.

Также без новой macOS 26 останутся MacBook Air и Pro 2018 года, Mac mini того же года и iMac Pro 2017 года. Для iPad только одна модель выпадает из списка — 7-е поколение.

Анонс всех новых систем ожидается 9 июня на конференции WWDC. Старт в 20:00 по Москве.

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