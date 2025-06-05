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iPhone Xs и Xr останутся без обновления: iOS 26 их обходит стороной

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Правда ТВ

Некоторые устройства Apple не получат обновление до iOS 26. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По их данным, поддержка прекратится для iPhone Xs, Xs Max и Xr — все они вышли в 2018 году. Это означает, что смартфоны продержались шесть лет без обновлений.

Также без новой macOS 26 останутся MacBook Air и Pro 2018 года, Mac mini того же года и iMac Pro 2017 года. Для iPad только одна модель выпадает из списка — 7-е поколение.

Анонс всех новых систем ожидается 9 июня на конференции WWDC. Старт в 20:00 по Москве.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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