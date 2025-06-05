Мошенники прикидываются авиакомпаниями: новый способ кражи данных

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мошенники придумали новую схему обмана. Они рассылают SMS и письма от имени авиакомпаний. В сообщениях говорится о переносе рейса, возврате денег или оплате багажа.

Как рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, в сообщениях содержится ссылка на поддельный сайт. Он почти не отличается от настоящего — есть и логотип, и интерфейс. Цель — украсть данные банковской карты или паспорт.

Работает это из-за стресса перед поездкой. Люди не перепроверяют информацию. А иногда мошенники используют данные, полученные при утечках из туристических сервисов.

Немкин советует не переходить по ссылкам из писем. Лучше использовать официальные приложения авиакомпаний. И внимательно смотреть на адрес сайта. В случае сомнений — звонить в службу поддержки.

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