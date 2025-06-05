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К 2027 году новостроек может не быть: Хуснуллин предупредил о крахе строительства

Правда ТВ

Ввод жилья в России в 2027 году может сократиться на треть, а возможно — и вовсе остановиться. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он назвал ситуацию тревожной. По его словам, сейчас застройщики массово тормозят новые проекты. Причина — нехватка финансирования. Даже уже запланированные дома могут быть сданы с опозданием.

Хуснуллин отметил: если не улучшится ситуация с ипотекой, ввод жилья в стране серьёзно пострадает. Надежда — на отмену комиссий, которую уже ввели Сбербанк и ВТБ. Но даже это может не спасти рынок, если банки начнут ужесточать требования к заёмщикам.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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