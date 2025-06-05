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Фурой — к дронам, дронами — к цели: что известно о фигуранте дела по атаке на аэродром

Правда ТВ

Подозреваемый в атаке на военный аэродром в Иркутской области Артём Тимофеев вел бизнес на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания Тимофеева была зарегистрирована в Краматорске ещё десять лет назад. Мужчину разыскивают по подозрению в причастности к атаке 1 июня на аэродром "Белая".

Ранее администрация Усть-Кута опубликовала его ориентировку. Тимофеев — уроженец Донецка, прописан был в Миассе, Челябинская область. Журналисты нашли его родственников, но те отказались комментировать.

Также его бывшую квартиру нашли в Челябинске. Новые жильцы рассказали, что видели его неделю назад.

По данным Минобороны, атака была проведена с помощью FPV-дронов, запущенных с фур. Часть участников теракта задержана.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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