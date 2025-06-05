Отдых в Турции может закончиться менингитом: врач предупредил об опасности вируса Коксаки

Отдых в Турции может оказаться опасным для здоровья. Об этом предупредил заслуженный врач России Геннадий Онищенко.

Речь идёт о вирусе Коксаки. Он чаще всего поражает детей, но и взрослые не застрахованы. Среди симптомов — высокая температура, сыпь на руках и ногах, тошнота и боль в горле.

Как отмечает терапевт Ольга Малахова, вирус может вызвать серьёзные осложнения — менингит или энцефалит. Лечения антибиотиками не существует. Важно вовремя обратиться к врачу и обеспечить покой и питьё.

Врачи советуют избегать купания в открытых водоёмах, особенно на пляжах. А также тщательно мыть руки, овощи, фрукты и пить только чистую воду.

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